Kalt und feucht – keine gute Mischung, wenn man morgens rausmuss. Dann drohen Glatteis, Unfälle und Sturzverletzungen. Grundstücks- und Straßeneigentümer müssen dagegen etwas tun: streuen. Speyerer Zuständige haben sich vorbereitet, damit möglichst wenig passiert.

Die Stadt Speyer ist für die meisten Straßen in der Stadt zuständig, die sie mit Streusalz von Eis befreien kann. 600 Tonnen sind dafür im Lager ihres Betriebshofs aufgehäuft, teilt die Verwaltung mit. 15 Tonnen waren nach den ersten größeren Einsätzen in der vergangenen Woche verbraucht. „Die Streumenge beläuft sich auf fünf bis zehn Gramm pro Quadratmeter“, so die Stadt. Diese habe eine Liste, in der steht, welche Straßen im Ernstfall zuerst gestreut werden müssen.

Die Stadt ist aber nicht für alle Straßen zuständig. Für größere Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen, die zum Teil um Speyer herumführen, gibt es die Straßenmeisterei des Landes. Sie hat in Speyer ein noch größeres Lager als die Stadt: 950 Tonnen Salz liegen dort nach ihrer Mitteilung bereit, zudem 30.000 Liter Sole, eine salzhaltige Flüssigkeit mit auftauender Wirkung. Die Straßenmeisterei ist von Speyer aus für 285 Kilometer Straßen zuständig. Diesen Herbst hat sie rund 50 Tonnen Salz verbraucht – das Gewicht von mindestens zehn Elefanten. Ab 2 Uhr beginnen die Mitarbeiter mit Kontrollen, berichtet Chef Martin Schafft. Bis zu sieben Fahrzeuge seien an Glatteis-Tagen unterwegs.