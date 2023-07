600 Paare haben am Wochenende ihr Ehejubiläum im und am Dom gefeiert. Höhepunkte waren die Segnung der Eheleute, der gemeinsame Hochzeitswalzer auf dem Vorplatz und das Schwelgen in Erinnerungen.

„Es war richtig schön“, darüber waren sich alle befragten Ehepaare einig, die nach dem Gottesdienst mit Sektgläsern in der Hand mit Familie und Freunden auf den Auftakt zum großen gemeinsamen Hochzeitswalzer auf dem Domvorplatz warteten. Ein voll besetzter Dom, ausschließlich fröhliche Gesichter und eine festliche, heitere Stimmung, die am Samstag bis zu Bischof Karl-Heinz Wiesemann und seine Konzelebranten am oberen Altar des Domes hoch strahlte – nach den schlechten Nachrichten der vergangenen Woche für die katholische Kirche.

Am Samstag und Sonntag feierten im Dom in einem festlichen Gottesdienst 600 katholische Ehepaare aus dem ganzen Bistum ihre Ehejubiläen. Besonders herzlich begrüßte der Bischof auch alle in konfessionsverbindenden Ehen, also diejenigen, bei denen ein Partner nicht katholisch ist. Ein Ehepaar, so war bei der Begrüßung zu hören, ist seit 74 Jahren verheiratet, drei sind es seit 70 Jahren. Die meisten feierten in diesem Jahr ihre Goldene Hochzeit, 37 Paare ihren 55. Jahrestag, 100 haben vor 60 Jahren geheiratet, 18 vor 65 Jahren. Dagegen waren die 68 Silberhochzeitspaare geradezu Jungspunde. Seit 30 Jahren waren 29 Paare zusammen, seit 40 Jahren 49 Paare, und seit 45 Jahren 15 Paare.

Zum Jubiläum gab’s viele Küsse

Höhepunkt des Gottesdienstes war am Ende, nach einer gemeinsamen Wiederholung des Eheversprechens, bei dem sich viele Paare an den Händen fassten oder umarmten – auch „Hochzeitsküsse“ waren nicht selten –, die persönliche Segnung, zu der sich Priester, aber auch mehrere Seelsorgerinnen, an verschiedenen Stellen des Mittelgangs aufstellten. Danach gab’s draußen Sekt und Brezeln. Die festliche Atmosphäre unterstrich die Musik von Händel, Albinoni und Vivaldi, gespielt mit Trompete (Daniel Wimmer) und Orgel (Markus Eichenlaub).

Monika und Hans Stock aus Zweibrücken waren extra am Tag zuvor angereist und hatten im Hotel übernachtet, um nicht in irgendwelche Staus zu geraten. Seit 50 Jahren sind sie verheiratet, und sie nutzten den Anlass für einen Kurzurlaub in Speyer. „Es war richtig schön“, meinten sie, „und alles war perfekt organisiert“. Wiltrud Siepenkothen und Jürgen Juchem aus Schwegenheim sind 25 Jahre verheiratet und haben ihre Namen behalten. Auch sie strahlten und freuten sich auf den Hochzeitswalzer auf dem Domvorplatz.

Mit viel Freude bei der Sache: die Ehepaare beim Wiener Walzer. Foto: Landry

Paare wollen immer weiter tanzen

Aus Waldsee war gleich eine ganze Gruppe gekommen: Karl Josef und Marie Luise Claus haben vor 55 Jahren geheiratet, Doris und Herbert Ullmeyer – sie sind verschwägert – vor 47 Jahren. „Wegen Corona konnten wir zum 45. Jubiläum nicht kommen, das holen wir jetzt nach.“ Karl Josefs Tochter stand schon mit dem Smartphone bereit, um den Hochzeitstanz aufzunehmen. „Ich bin gespannt, wie das wird“, meinte sie. Gleich trafen sie noch auf Willy und Elke Thönnes aus Waldsee, ebenfalls 55 Jahre verheiratet. „Ich war 18 Jahre alt bei der Hochzeit, das war damals durchaus üblich“, sagte Elke Thönnes. Dann erklangen die ersten Töne von „Moon River“, und alle Paare drängten sich auf die Tanzfläche. Für die Live-Musik sorgten Klaus Gehrlein mit der Trompete und Christoph Krzeslack mit dem Saxofon.

Bei dem einen Walzer durfte es nicht bleiben, es mussten noch mehr kommen, auf Wunsch der Paare auch Flotteres wie Tango, Cha-cha-cha und Rumba. Etliche Eheleute hatten entweder heimlich geübt, wie es aussah, oder noch alles von der Tanzstunde behalten.