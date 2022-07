Einen verpflichtenden „Hundeführerschein“ für Halter in Rheinland-Pfalz fordert nach einem Vorfall in Speyer der Verein Peta. Er bezeichnet sich als bundesweit größte Tierrechtsorganisation und begründet die Forderung mit der Attacke eines Rottweilers auf drei Personen am Dienstag in der Speyerer Schützenstraße. Die Polizei hatte am Mittwoch über den Vorfall berichtet, der für ein elfjähriges Mädchen mit der Einlieferung ins Krankenhaus verbunden war. „Meist liegt das Problem nicht beim Hund, sondern am anderen Ende der Leine“, so Monic Moll, Fachreferentin bei Peta. Jeder Hund, der falsch gehalten oder behandelt wird, könne zu einer Gefahr für Mensch und Tier werden. Der Hundeführerschein sehe vor, dass Bürger bereits vor Aufnahme eines Hundes einen Theoriekurs absolvieren, danach Halter und Hund ein gemeinsames obligatorisches Praxisseminar in einer Hundeschule. Niedersachsen sei mit einem verpflichtenden „Sachkundenachweis“ seit 2013 der Vorreiter in Deutschland.