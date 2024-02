Ein Hund ist laut Bericht der Polizei Speyer bei einem Unfall in der Wormser Landstraße verletzt worden. Er sei von einem Auto erfasst worden.

Das Tier war demnach am Donnerstag kurz nach 16.30 Uhr als Begleiter einer 64-Jährigen unterwegs. Eine 34-jährige Autofahrerin wollte beim Einbiegen von der Schubertstraße in die Wormser Landstraße dem Duo Vortritt gewähren, damit Frauchen und Hund die Wormser Landstraße überqueren konnten. Die Polizei: „Als die 34-Jährige wieder anfuhr, hatte sie jedoch nicht bemerkt, dass der Hund der 64-Jährigen etwas langsamer die Straße überquerte, und touchierte diesen an einer der hinteren Pfoten.“ Der Hund sei so schwer verletzt worden, dass er nicht mehr auftreten konnte und zum Tierarzt gebracht werden musste. Das Fahrzeug sei nicht beschädigt worden.