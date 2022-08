RHEINPFALZ-Informationen zufolge ist am Freitagvormittag ein Chihuahua von einem anderen Hund tödlich verletzt worden. Die Polizei konnte diesen Vorfall am Freitagnachmittag zunächst nicht bestätigen, hat aber über das Wochenende eine Pressemitteilung herausgegeben, in der dieser Vorfall geschildert wird. Demnach ist die Besitzerin des getöteten Chihuahuas in der Johannesstraße auf dem Bürgersteig unterwegs gewesen, als eine andere Frau ihren Hund gerade aus dem Auto geladen hatte. Bei dem anderen Hund handelt es sich laut Polizeiangaben um die Rasse Dogo Argentino. Die Chihuahua-Besitzerin habe aus Sicherheitsgründen ihren eigenen Hund auf den Arm nehmen wollen, was ihr jedoch nicht mehr rechtzeitig gelungen sei. Der Dogo Argentino wiederum habe sich von seiner Besitzerin nicht mehr festhalten lassen und den Chihuahua angegriffen. Dessen Besitzerin sei durch die Wucht des Angriffs zu Boden gestürzt und habe sich Schmerzen in der rechten Körperhälfte zugezogen. Sie musste für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Chihuahua ist indessen an den Folgen der Attacke des Dogo Argentino gestorben. Die zuständigen Behörden seien darüber in Kenntnis gesetzt worden.

Gegen die Frau, die den angreifenden Hund beaufsichtigte, ist eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet worden. Tiere der ursprünglich aus Argentinien importierten Hunderasse Dogo Argentino gelten nach dem rheinland-pfälzischen Landeshundegesetz nicht von vornherein als gefährliche Hunde. Listenhunde sind etwa American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier, Hunde des Typs Pit Bull Terrier sowie Hunde, die von diesen Rassen abstammen. Andere Hundearten können als gefährliche Hunde eingestuft werden, wenn sie sich aggressiv gegenüber anderen Tieren oder Menschen gezeigt haben. Ist ein Hund von den Behörden als gefährlich eingestuft, kann zum Beispiel ein Maulkorbzwang erlassen werden.