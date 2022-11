Weil ein 26-Jähriger am Sonntagmorgen in Speyer-Nord seinen Hund direkt vor den Eingang eines Mehrparteienhauses pinkeln ließ, kam es dort nach Angaben der Polizei zu einem handfesten Streit. Ein Anwohnerehepaar hatte den urinierenden Hund bemerkt und den 26-Jährigen zur Rede gestellt. Dabei geriet der 55-jährige Ehemann so in Rage, dass er ein Behältnis mit Wasser auf Hund und Herrchen warf. Der 26-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Streit setzte sich vor der Haustür fort. Als der Jüngere die Scherben des Behälters einsammelte, wurde er mehrfach vom 55-Jährigen gestoßen. Daraufhin zückte der 26-Jährige eine Pistole und bedrohte den Kontrahenten, der in seine Wohnung flüchtete, wobei ihm der Jüngere noch ins Gesäß trat. Die Polizei stellte in der Wohnung des 26-Jährigen ein Luftgewehr und eine Schreckschusspistole sicher.