Ein fremdes Huhn in einem Fahrzeug in der Tullastraße hat am Freitagmittag die Speyerer Polizei beschäftigt. Laut deren Bericht entdeckte eine Frau zunächst das Tier und rief die Beamten. Die machten den Fahrzeughalter ausfindig, der sich nicht erklären konnte, wie das Tier in sein Auto gekommen war. Das Huhn konnte laut Polizei zurück zu seinen Artgenossen gebracht werden.