Für Aufsehen sorgte am Mittwochabend ein Polizeieinsatz in Speyer-Süd. Gegen 21 Uhr kreiste ein Hubschrauber länger über Speyer-Süd, blieb zeitweise auf Position im Bereich des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses und war für Anwohner deutlich hörbar. Später bewegte er sich in Richtung der südlichen Umlandgemeinden. Es habe sich um eine Vermisstensuche gehandelt, teilt dazu ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mit. Am Freitagmorgen hatte sich die Sache aber schon erledigt: Die gesuchte Person habe sich gemeldet.