Die traditionelle Hubertusmesse wird am Samstag, 5. November, 18 Uhr, im Dom gefeiert. Der Gottesdienst verbindet das Gedenken an den Heiligen Hubertus als Patron der Jäger mit dem Dank an Gott als Schöpfer der Welt und der Natur, teilt die Bischöfliche Pressestelle mit. Die Messe ist auch eine Dankmesse von Vertretern der Forst-, Land- und Fischereiwirtschaft. „Mit der Hubertusmesse loben wir Gott als Schöpfer und Erhalter allen Lebens, bitten ihn um seinen Schutz und Segen für die Jäger bei all ihrem Wirken und kommen mit unseren Bitten für die Bewahrung der Schöpfung zu ihm – und wir können uns unserer Verantwortung dafür wieder neu bewusst werden“, informiert Josef Szelig als Organisator seitens der Jägerschaft. Elf Jagdhornbläsergruppen sowie ein Jägerchor gestalten die Messe mit. Von 16 bis 17 Uhr gibt es zudem einen „Großen Hörnerklang“ in der Vorhalle des Doms.