Jägerinnen und Jäger feiern am Samstag, 2. November, 18 Uhr, im Speyerer Dom die Hubertusmesse. Die Messe dient der Verehrung des Heiligen Hubertus als Schutzpatron der Weidmänner und -frauen. „Damit können wir uns unsere Verantwortung für die Schöpfung bewusstmachen und Gott um seinen Schutz und Segen für die Jäger bei all ihrem Wirken bitten“, erläutert Domdekan und Domkustos Christoph Maria Kohl das zentrale Anliegen der Messfeier, der er als Zelebrant vorsteht. Dass der Jägerschaft die Messe ein wichtiges Bedürfnis sei, sehe man an der gleichbleibend großen Beteiligung aus der Jägerschaft und den Besuchern, sagt der Domdekan. Die musikalische Gestaltung übernehmen die Karlsruher Parforcehornbläser Markgraf von Baden und der Saulheimer Jägerchor. Am Ende erklingt das „Jagd vorbei-Halali“ aller Bläsergruppen. Bereits vor der Messe findet von 15.30 bis 17 Uhr der „Große Hörnerklang“ im Mittelschiff des Doms statt. An diesem wirken unter der Leitung von Wolfgang Vaque zehn Jagdhornbläsergruppen mit: die Karlsruher Parforcehornbläser Markgraf von Baden, das Jagdhornbläsercorps Karlsruhe, die Aschbacher Jagdhornbläser, die Jagdhornbläser Hubertus Malsch, die Jagdhornbläsergruppen Leiningerland Bad Dürkheim/Neustadt, Kolping Dudenhofen, die Mörlenbacher Jagdhornbläser, die Pfälzer Jagdhornbläser Kreisgruppe Ludwigshafen und die Bläsergruppe Südliche Weinstraße.