Nach zweijähriger pandemiebedingter Zwangspause sind die Jäger am Samstag wieder zum Dom gekommen. Zum Gedenken an ihren Schutzpatron haben sie die traditionelle Hubertusmesse abgehalten und sich zuvor mit Gesang und Hörnerklang eingestimmt. Tierschützer standen ihnen mit Plakaten gegenüber.

„Ich will das Brauchtum pflegen“, erklärt Matthias Rastätter seine Teilnahme an der Hubertusmesse in Speyer. Zum ersten Mal sei er dabei, sagt der Jäger aus Kandel.