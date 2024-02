Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Samstag wird die Lingenfelder Goldberghalle nach der Sanierung offiziell eingeweiht. Am Sonntag haben die Oberliga-Handballerinnen der HSG Lingenfeld/Schwegenheim bereits ihren zweiten Auftritt in der neu gestalteten Spielstätte.

Die Gastgeberinnen treffen um 18 Uhr auf die FSG Bodenheim/Gonsenheim/Schott Mainz. Die rheinhessische Spielgemeinschaft rangiert mit 10:22 Punkten auf Rang zehn. Lingenfeld/Schwegenheim springt mit einem Erfolg