Die HSG Dudenhofen/Schifferstadt unterstützt die Familie des an einer unheilbaren Stoffwechselerkrankung leidenden Miran aus Haßloch. Wie sie Spenden sammelt.

Die HSG Dudenhofen/ Schifferstadt stellt ihren Heimspieltag am Samstag, 11. April, in der Pfalzhalle in Haßloch, unter eine Benefizaktion für den an einer seltenen, schweren Stoffwechselkrankheit leidenden Miran (2) aus dem Großdorf: „Man weiß nichts über seine Lebenserwartung“, sagte Marlene Oetzel, Leistungsträgerin der Dudenhofener Oberligafrauen, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Als Erzieherin in der Integrativen Kindertagesstätte Buntspechte in Haßloch, die Miran besucht, stellte Oetzel den Kontakt zum Verein her. „Es geht ihm zunehmend schlechter. Miran ist ein fröhlicher, lebenslustiger Junge. Zunächst konnte er noch sitzen und krabbeln. Er ist sehr eingeschränkt und hat keine Kraft mehr, um im Rollstuhl zu fahren und ist auf Hilfe angewiesen.“

Gemeinsame Idee

Die Idee zur Unterstützung der Familie entstand privat aus dem Kindergartenteam und dem Elternausschuss heraus. Mehrere Aktionen laufen parallel. Es gibt eine Spendenaktion über das Portal www.gofundme.com. Auch über Social Media machen die Organisatoren auf das Schicksal aufmerksam. Finanziert sei bereits ein Pflegebett, um Miran weiterhin eine Teilnahme am normalen Kita-Leben zu ermöglichen, so Oetzel: „Er liegt viel, kann Beine, Knie, Fuß nicht mehr so knicken.“

Beim Heimspieltag kommt der Erlös aus dem Verkauf hinzu. Dudenhofen/Schifferstadt bietet mit Fleischkäse belegte Brötchen, für die Vegetarier mit Käse, Brezeln, Süßigkeitentütchen für die Kinder, Softdrinks, Aperol, Bier und Schorle aus einem von einem Winzer gespendeten Wein an. Die HSG verlangt einen speziellen Eintrittspreise für beide Spiele von Damen und Herren in Höhe von zehn Euro, von denen zwei dem Zweck zufließen. Spendenbüchsen laden zur zusätzlichen Füllung ein.

Spinne von Speyer

Claudio Cantali, die freundliche Spinne von Speyer, streift sich sein Spiderman-Kostüm über und hilft auch bei dieser Angelegenheit. In den Pausen der Partien tritt extra die Tanzschule Wolfer-Leibfried aus Haßloch auf. Der Tag beginnt mit dem Match der Regionalliga-A-Junioren gegen Landau (15 Uhr).

Im Zwei-Stunden-Takt folgen die Duelle der Frauen gegen Budenheim II sowie der vor dem Abstieg geretteten Regionalligamänner gegen den derzeitigen Tabellenführer aus Vallendar. Es scheint nicht ausgeschlossen, dass sich dann die Handballerinnen erstmals als frisch gebackener Meister präsentieren.

Am Samstag könnten sie den Titel, verbunden mit einer nachfolgenden Aufstiegsrunde zur Regionalliga, in trockene Tücher legen: „In Hauenstein ist es aber immer schwer“, warnt Oetzel. Ob die am 11. April zusammenkommende Summe zu einem Urlaub beiträgt, medizinischem Zubehör wie ein Stuhl oder ein Bett, das größere Auto, das überlassen die Initiatoren Mirans Liebsten. Die Familie kündigte sich bereits an, wenn auch nicht den ganzen Tag über.