Einen versöhnlichen Saisonausklang schaffte die HSG Dudenhofen/ Schifferstadt. Im für den Aufstieg in die Regionalliga vermeintlich bedeutungslosen finalen Match setzte sich der Pfalzmeister bei TSG Mainz-Bretzenheim vor 200 Zuschauern 30:21 (18:10) durch. Kurz vor der Begegnung erreichte die HSG die Info, dass bei Punktgleichheit doch nicht der direkte Vergleich zählt, sondern das Torverhältnis.

Konkurrent HG Saarlouis II, der 29:28 in Schifferstadt gewonnen und dessen Spiel früher begonnen hatte, lag zu diesem Zeitpunkt gegen HSG Hunsrück hinten. Plötzlich glimmte ein Hoffnungsfunke. Entsprechend motiviert ging Dudenhofen/Schifferstadt zu Werke und knüpfte an die letzten guten Vorstellungen an: super Abwehr, rasantes Spiel nach vorne.

Huber überragt

Der mit 14 Toren überragende Christopher Huber brachte die Gäste 7:2 in Führung (14.) und setzte nach dem zwischenzeitlichen 10:8 das 18:9 drauf. „Mainz war mit Abstand der schwächste Gegner. Aber unsere Einstellung war super“, sagte HSG-Trainer David Oetzel. In der Pause kam die Kunde vom Sieg Saarlouis’, und so erhielten die Akteure, die sonst nicht so viel spielen, Einsatzzeit.

Über 23:11 (39.) markierte Markus Michel das letzte Saisontor der HSG zum 30:19.