Die Stadtwerke Speyer (SWS) haben nach eigener Mitteilung ein Energiekonzept für das Hotel Löwengarten entwickelt. Es setze auf Photovoltaik und E-Mobilität.

Das Beispiel von Ulrich Deisinger, Geschäftsführer des Hotels Löwengarten in der Schwerdstraße, belegt laut SWS, dass Photovoltaikanlagen und die Einrichtung von E-Ladestationen für Unternehmer lukrativ sein können. „Wir brauchen viel Strom, auch im Sommer, weil wir unsere Räume klimatisieren“, wird Deisinger in der Firmenmitteilung zitiert. Er habe zusätzlich zur vorhandenen Luftwärmepumpe Photovoltaik auf das Dach des 64-Zimmer-Hauses sowie eine E-Ladesäule vor das Haus geholt.

Verschiedene Flächen auf dem Dach, in allen vier Himmelsrichtungen, wurden nach dem SWS-Konzept mit Modulen zum Speichern der Sonnenenergie versehen. Sabrina Schaefer von dem kommunalen Versorger: „Insgesamt sprechen wir von 205 Modulen auf 374 Quadratmetern mit einer jeweiligen Einzelleistung von 370 Watt. Insgesamt packe die PV-Anlage auf dem Hotel Löwengarten eine Produktion von 70.385 Kilowattstunden pro Jahr. „Das heißt, dass in dem Zeitraum 42.000 Kilogramm Kohlendioxid eingespart werden können“, so Eckfried Jeremias von den SWS.

Vor dem Hotel wurde eine Ladestation des Herstellers ChargePoint mit zwei Ladepunkten angebracht. Diese erlaubten Tanken mit je 22 Kilowatt. Aufgrund der hohen Nachfrage denke der Hotelier über eine weitere Ladestation nach. Eine Ladesäule kündigen die SWS auch für die Zeit ab Mitte Mai am Hotel am Wartturm an.