Widerstand nach Sachbeschädigung und Körperverletzung wirft die Polizei einem 43-Jährigen aus dem Kreis Germersheim vor, der am Samstagmorgen, 8.30 Uhr, in einem Hotel im Norden von Speyer für Ärger sorgte. Der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Beschuldigte habe vor dem Seiteneingang eine Zigarette geraucht, als ein weiterer Hotelgast nach draußen gekommen sei. „Der Beschuldigte schlug dem 49-jährigen Geschädigten unvermittelt mehrfach gegen den Kopf, wodurch dieser leicht verletzt wurde“, berichten die Beamten. Sie stellten demnach auch fest, dass der 43-Jährige den Fernseher in seinem genutzten Hotelzimmer beschädigt und im Zimmer Betäubungsmittel aufbewahrt habe. Bei der Feststellung der Personalien habe der Beschuldigte nach einem Polizeibeamten getreten, versucht ihn zu schlagen und ihm in den Schritt zu greifen. „Verletzt wurde der Beamte nicht“, so der Bericht. Der weiterhin aggressiv und beleidigend auftretende Mann sei in Gewahrsam genommen worden.