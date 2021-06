Zu den Testzentren in öffentlicher Hand sind in den vergangenen Wochen in Speyer auch mehrere private gekommen. Eines davon, das beim Hotel „Goldener Engel“ in der Gilgen- und Mühlturmstraße, kündigt jetzt eine Hilfsaktion an.

„Wir werden die Erträge aus dem Testzentrum spenden“, sagt Inhaber Paul Philipp Schaefer. Für alle Tests zur Eindämmung der Corona-Pandemie erwartet er eine Vergütung der Behörden. Wenn er diese für sein Unternehmen behielte, würde er sich „nicht ganz wohl“ fühlen, so Schaefer. Der Gesamtbetrag werde deshalb an örtliche Sportvereine mit Jugendarbeit aufgeteilt, kündigt er an. Kinder seien ohnehin Hauptleidtragende der Pandemie, so der Geschäftsmann.

Schaefer hat das Testzentrum Anfang Juni eröffnet, um unter anderem seinen Hotelgästen und auch Kunden der nahen Gastronomie einfache Untersuchungsmöglichkeiten auf das Virus zu bieten. 20 bis 25 Abstriche pro Tag kämen zusammen. Alle rund 20 Hotel-Mitarbeiter seien dafür geschult. Interessenten könnten sich zu den Öffnungszeiten am Hotel-Eingang von der Gilgenstraße melden.

Getestet wird täglich von 7.30 bis 12 und von 16 bis 19.30 Uhr. Das seien teilweise Randzeiten, in denen andere Zentren nicht oder nicht mehr geöffnet hätten, berichtet der Hotelier. Der Nutzerkreis sei entsprechend bunt gemischt aus Schaefer-Gästen und anderen Interessenten. Wie lange das private Zentrum betrieben werde, hänge von den Vorgaben der Landesregierung ab. Es sei aber noch kein Ende in Sicht, so Schaefer.

