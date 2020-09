Die Einrichtung eines Amedia-Plaza-Hotels in der Postgalerie erfordert noch einmal eine Sperrung der Mathäus-Hotz-Straße. Wie die Stadt mitteilt, kann diese Straße am Dienstag und Mittwoch, 22. und 23. September, nur von Anliegern und nur bis zur Tiefgarage am Klipfelstor befahren werden. Grund seien Kranarbeiten. „Eine Umleitung wird eingerichtet“, so die Straßenverkehrsbehörde, die unter Telefon 06232 142938 informiert.

Das Hotel sollte zum 1. Oktober eröffnet werden, inzwischen werden im Internet aber erst Zimmer ab 1. November angeboten. Es gebe Verzögerungen bei der Materiallieferung, so der Betreiber auf Anfrage, der vorige Woche prüfen wollte, ob vorab eine Teileröffnung möglich ist.