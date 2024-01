Das Ende 2020 in der Postgalerie eröffnete Hotel Amedia Plaza Speyer ist in neuer Hand. Die österreichische Amedia-Gruppe ist 2022 von der Berliner HR Group erworben worden, nach eigenen Angaben einer der größten Eigentümer und Betreiber von Hotel-Immobilien. Laut Sprecherin Betina Welter stehen dahinter 150 Häuser.

Das Speyerer Hotel mit 117 Zimmern und drei Tagungsräumen befindet sich demnach in einer „Übergangsphase“: 2023 ist sein Name um „Trademark Collection bis Wyndham“ erweitert worden. Später soll die Marke Amedia jedoch wegfallen, und in Speyer werde es ein „Vienna House by Wyndham“ geben.

Wann es soweit ist, ist laut Welter noch offen. Es werde einen Umbau für die Anforderungen der neuen Marke geben, der aber nicht das grundsätzliche Betten-Angebot betreffe. Auch über die künftige Nutzung der bisher nicht (wie anfangs geplant) auch für externe Gäste zugänglichen Restaurant-Fläche im Erdgeschoss könnten dann Entscheidungen fallen.