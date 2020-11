Die Eröffnung des Vier-Sterne-Hotels Amedia Plaza in der Postgalerie wird aufgrund von „unvorhersehbaren technischen sowie Corona-bedingten Ereignissen“ auf Dezember verschoben. Das hat Victoria Wintgen, eine Sprecherin der österreichischen Hotelgruppe, jetzt auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Das Haus mit 117 Zimmern auf 4200 Quadratmeter Fläche in dem Einkaufs- und Bürokomplex sollte eigentlich am 2. November seine Pforten öffnen. Das war bei der Präsentation der Räume Anfang Oktober so angekündigt worden. Die mit dem zweiten Lockdown in Deutschland angeordnete Schließung von Hotels und Restaurants dürfte eine Ursache für die Verschiebung sein. Weitere Fragen zu den Hintergründen beantwortete die Sprecherin nicht. Sie nannte weder den neuen Termin für die Hotel-Eröffnung im kommenden Monat noch den für das Restaurant mit 100 Plätzen im Erdgeschoss. Letztere war jedoch ohnehin erst für Anfang Dezember vorgesehen.