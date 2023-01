Mit ihrer Initiative, das erste stationäre Hospiz in Rheinland-Pfalz zu gründen, schuf Isolde Wien 1996 das wesentliche Fundament für die Hospizarbeit bei den Diakonissen Speyer. Am heutigen Montag feiert die Pfarrerin im Ruhestand ihren 85. Geburtstag.

„Isolde Wien und das Hospizteam haben damals Pionierarbeit geleistet, indem sie sich für die Planung und Umsetzung des ersten stationären Hospizes in Rheinland-Pfalz einsetzten“, erinnert sich Schwester Isabelle Wien, Vorstandsvorsitzende der Diakonissen Speyer. Bereits zwei Wochen nach der Gründung des Hospizes im Wilhelminenstift sei am 11. März 1996 der erste Gast aufgenommen worden.

Unterstützung habe Isolde Wien in der Gründungsphase des Hospizes von ihrem Mann, Pfarrer Karl-Gerhard Wien, damaliger Leitender Direktor der Diakonissen Speyer, erhalten, teilt das Unternehmen mit. Trotz ungeklärter Finanzierung einer solchen Einrichtung habe er sich dafür ausgesprochen, Schwerstkranken auf ihrem letzten Weg eine umfassende Versorgung in geschützter Umgebung zu ermöglichen. „Menschen sollten an der Hand eines Menschen sterben können, nicht durch sie“, erläutert Wien den dabei zugrundeliegenden Hospizgedanken. Das Hospiz im Wilhelminenstift biete seitdem Platz für bis zu sieben Gäste, die von einem Team aus haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern individuell und ihren besonderen Bedürfnissen entsprechend umsorgt werden.

Das Engagement von Isolde Wien wirke bis heute nach: Auf Basis ihrer Initiative wurde die palliativliche Versorgung bei den Diakonissen Speyer immer weiter ausgebaut.