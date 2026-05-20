Anlässlich seines 30-jährigen Bestehens bietet das Hospiz im Wilhelminenstift am Samstag, 30. Mai, von 11 bis 16 Uhr einen Tag der offenen Tür, bei dem laut Diakonissen die Möglichkeit besteht, Räumlichkeiten wie den Raum der Stille oder den Wohn- und Essbereich zu besichtigen. Für Fragen stehen haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende bereit. Auch Kurzvorträge sind angekündigt. Der Zugang zum Hospiz erfolgt über den Diakonissen-Park, in dem Infostände aufgebaut sein werden: Vertreten sind das Trauercafé, die Aromapflege, der Stützpunkt für die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung Speyer, der Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst Speyer, die Palliativstation des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses Speyer sowie der Förderverein des Hospizes. Ein Segensstand, eine Tombola, die Pfalz-Lamas sowie Begleithund Anton gehören zum Rahmenprogramm. Für Verpflegung ist gesorgt.