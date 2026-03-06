Die Schulkonzerte des Friedrich-Magnus-Schwerd- und des Hans-Purrmann-Gymnasiums finden am Mittwoch, 11. März, und Donnerstag, 12. März, jeweils um 19.30 Uhr im großen Saal der Speyerer Stadthalle statt. An beiden Abenden gestalten die Ensembles der Schulen laut Ankündigung ein vielseitiges Programm rund um das Thema „Horizonte“. Mit dabei sind die Bigband unter der Leitung von Gerd Weber, der Chor unter Matthias Settelmeyer, das Kammerorchester unter Ingrid Pohl sowie das Blasorchester unter Carina Baumann-Laufer. Den Höhepunkt bildet der gemeinsame Abschluss aller Ensembles: Unter der Leitung von Kristina Klein präsentieren die Musiker Udo Lindenbergs „Hinterm Horizont“. Eintrittskarten kosten 10 Euro und sind sowohl in der Schulbibliothek als auch an der Abendkasse erhältlich.