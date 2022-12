17.800 Euro erhält die Integrierte Gesamtschule Speyer (IGS) von der Hopp-Foundation aus Weinheim. „Die Bewerbung der Fachschaft Sport für die iPad-Förderung durch die Hopp-Foundation war erfolgreich“, teilte Lukas Sommer, Fachschaftsvorsitzender Sport bei der IGS, zu Beginn der Woche mit. Mit dem Geld sollen drei iPad-Koffer und 32 -Geräte „mit umfangreicher Ausstattung“ finanziert werden. Um sich für die Förderung zu bewerben, hatte die IGS ein eigenes Medienkonzept ausarbeiten müssen, das beschreibt, wie sich die iPads „gewinnbringend“ in den Schulalltag integrieren lassen. Sommer führt exemplarisch die Verwendung im Sportunterricht an: So könnten die Schüler eigene Bewegungen in der Praxis filmen und im Theorieunterricht bewegungswissenschaftlich untersuchen. Auch die Medientage der IGS, bei denen es um Nutzung und Funktionsweise von Social Media sowie den Umgang mit Hassreden gehe, könnten laut Sommer von den Geräten profitieren.