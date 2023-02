Die Stadt Speyer ist an mehreren Gesellschaften beteiligt. Im Stadtrat wurden jetzt für einen Teil davon veränderte Verträge befürwortet. An einer Beteiligung gab es Kritik.

Es geht um den Anteil der Stadt Speyer an der Kommunalen Holzvermarktungsorganisation Pfalz mit Sitz in Maikammer. Zustimmen sollte der Stadtrat einer vom Land aus rechtlichen Gründen empfohlenen Änderung im Gesellschaftsvertrag, die formaler Natur ist. Volker Ziesling für die Grünen-Fraktion stellte indes das gesamte Konstrukt in Frage: Der Stadtrat habe 2022 einen Grundsatzbeschluss getroffen, nach dem der Einschlag und Verkauf wertvoller Hölzer aus dem Stadtwald der Vergangenheit angehören soll. Brennholz werde ohnehin in städtischer Eigenregie vermarktet – weshalb dann die Mitgliedschaft in der interkommunalen Organisation noch erforderlich sei?

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) bat um Zustimmung zur Beschlussvorlage. Um die Grundsatzfrage der Mitgliedschaft in der Vermarktungseinheit gehe es jetzt nicht. „Die inhaltliche Diskussion werden wir in den entsprechenden Fachausschüssen führen.“ Die Mehrheit folgte ihr, wenn auch eher knapp bei zehn Gegenstimmen aus den Reihen von Grüne, Linke, UfS und AfD. Zudem enthielten sich vier Grüne. Mit großen Mehrheiten befürwortet hat der Rat hingegen die städtische Beteiligung an GmbH & Co. KGs für Projekte der Stadtwerke im geplanten Windpark Römerberg (49-Prozent-Anteil), für die Erweiterung des Windparks Hatzenbühl (49 Prozent) und für ein Geothermiekraftwerk (50 Prozent Speyer, 50 Prozent Schifferstadt).