Die Stadt hält an ihrem Vorhaben fest, am Standort des früheren Kiosks in der Holzstraße eine Sitzgruppe zu installieren. Dies solle entweder noch dieses oder Anfang kommenden Jahres erfolgen, kündigte Fachbereichsleiter Robin Nolasco im Stadtrat an. Er reagierte damit auf eine Anfrage der Freien Wähler. Das ehemalige Kiosk gegenüber dem St.-Vincentius-Krankenhaus war nach einem längeren Leerstand im Juni 2023 abgerissen worden, nachdem eine Sanierung als unwirtschaftlich angesehen worden war. An der Stelle hatte die Stadt im Nachgang drei Bäume gepflanzt und zusätzlich Poller als Schutz vor Wildparkern einbauen lassen. Auch war eine Sitzbank aufgestellt worden, die durch weitere Sitzgelegenheiten ergänzt werden soll.