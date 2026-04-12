Die Sperrung der Holzstraße wegen des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestelle „Vincentiuskrankenhaus“ dauert länger als geplant. Grund sind laut der Stadt Verzögerungen im Bauablauf. Es gebe unerwarteter Probleme mit dem Asphaltaufbau, weshalb die bestehende Vollsperrung auf Höhe des Vincentiuskrankenhauses um voraussichtlich eine Woche bis einschließlich 17. April verlängert werde. Für den Kraftfahrzeugverkehr bleibe die Umleitung über die Dudenhofer Straße bestehen. Fußgänger könnten den Baustellenbereich weiterhin uneingeschränkt passieren. Vom 13. bis 17. April sei zudem eine Sperrung der Vincentiusbrücke erforderlich. Der Verkehr wird hier über die Albert-Pfeifer-Straße umgeleitet.