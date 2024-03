Anlässlich des Weltfrauentags am Freitag, 8. März, veranstaltet das Holistic Café in der Roßmarktstraße eine Tombola. Wie Mathias Münzenberger, Inhaber des Tee-Contors und Sprecher der Geschäfte in der Straße, mitteilt, komme der gesamte Erlös dem Speyerer Frauenhaus zugute. Ein Los koste fünf Euro, jedes Los gewinne. Die Preise würden zu Teilen auch von den Fachgeschäften der Roßmarktstraße gespendet. Die Inhaber Lina Phillips und Milan Ohmer waren mit dem Holistic Café im vergangenen Mai in die Roßmarktstraße eingezogen. Sie verkaufen Kaffee und veganes Essen kombiniert mit ätherischen Ölen.