Die Polizei berichtet über einen versuchten Autodiebstahl in der Wormser Straße. Unbekannte seien in der Nacht auf Samstag durch gewaltsames Herunterschieben einer Fensterscheibe in das Fahrzeug eingebrochen. Im Anschluss versuchten sie „unter Anwendung verschiedener Methoden den Pkw kurzzuschließen, was ihnen jedoch misslang“, so der Bericht. Entwendet wurde offenbar nichts, dennoch ein Sachschaden von rund 6000 Euro verursacht. Die Polizei bittet nun um Hinweise und sucht Zeugen. Sie ist erreichbar unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.