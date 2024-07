Am Freitag, 12. Juli, hat gegen 11 Uhr eine Gartenlaube in der Siemensstraße in Speyer gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Feuerwehr Speyer verhindern, dass der Brand auf ein Nachbargebäude übergreift. Der Brand wurde vollständig gelöscht. Dennoch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Nun wird die Ursache des Brands ermittelt.