Am Samstagmorgen ist die Feuerwehr Speyer mit 45 Einsatzkräften zu einem Wohnungsbrand in der Gluckstraße im Stadtteil West ausgerückt. Flammen und Rauch drangen aus den Räumen im dritten Stockwerk des Mehrfamilienhauses. Zunächst war unklar, ob sich noch Menschen in der Wohnung aufhalten, teilte die Feuerwehr mit. Deshalb drangen Wehrleute mit Atemschutz sowohl über das Treppenhaus als auch über tragbare Leitern bis zu den betroffenen Räumen vor. Auch ein Feuerwehrauto mit Drehleiter war im Einsatz. Es habe sich dann gezeigt, dass die Bewohner nicht zu Hause waren. Auch sonst habe es in dem großen Haus durch den Brand, der einen großen, aber noch nicht bezifferten Sachschaden anrichtete, keine Verletzten gegeben. Die Feuerwehr, die vom Technischen Hilfswerk (THW), der Schnell Einsatz Gruppe (SEG) der Stadt, dem Rettungsdienst und einem Rettungshubschrauber unterstützt wurde, habe das Feuer schnell gelöscht und die Wohnung maschinell belüftet. Die Räume sind bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar.