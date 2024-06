Die Stadt Speyer warnt vor Wildwechsel in Zusammenhang mit der Hochwasserlage am Rhein. Es sei festgestellt worden, dass infolge der gefluteten Auwälder vermehrt Tiere bis an stark befahrene Straßen herankämen. Sie würden durch das Wasser aus ihren sonst vor Verkehr geschützten Lebensräumen gedrängt. Verkehrsteilnehmer sollten dort besonders vorsichtig fahren. Die Stadt habe zusätzliche Warnschilder aufgestellt.

Abgesehen davon erwartet sie in den kommenden Tagen eine deutliche Entspannung der Hochwasserlage. Stand des Pegels Speyer am Mittwoch: rund 7,50 Meter. Es sei jedoch mit anschließendem Druckwasser zu rechnen. „Dies betrifft bereits in kleinerem Maße die Bereiche an der Kreisstraße 2 (Verlängerung Franz-Kirrmeier-Straße in Richtung Reffenthal) und an der Industriestraße im Kreuzungsbereich mit der Joachim-Becher-Straße“, so die Stadt. Dort könne sich in den kommenden Tagen noch mehr Druckwasser ansammeln und Straßensperrungen erfordern.