In der Debatte um die künftige Nutzung der bisherigen Antiquariatsräume in der Maximilianstraße 99 stellt sich der Speyerer SPD-Vorsitzende Walter Feiniler hinter die Stadtverwaltung. Diese will als Gebäudeeigentümerin nach dem Auszug des Kulturbetriebs dort ihre EDV-Abteilung ansiedeln, auch damit ein auf den Rollstuhl angewiesener Mitarbeiter sein Büro barrierefrei erreichen kann. Die CDU hatte eine weitere kulturelle Nutzung gefordert, die Wählergruppe Schneider andere Räume für die Verwaltung anstelle solcher in „bester Lage“ vorgeschlagen. Feiniler kommentiert die Wählergruppe-Äußerung als „Schlag ins Gesicht der städtischen Mitarbeiter“. Die EDV-Abteilung arbeite seit Jahren unter Platzmangel und benötige dringend größere, bessere Räume. „Ziel der Verwaltung muss es sein, alle öffentlichen Gebäude in ihrem Besitz barrierefrei zu gestalten, so auch das Anwesen Hohenfeldsches Haus“, so Feiniler mit Bezug auf den Beinamen des repräsentativen Anwesens aus dem frühen 18. Jahrhundert.