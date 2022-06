Der Bedarf an den zum 1. Juni eingeführten Windelsäcken in Speyer ist offenbar größer als erwartet. Sollte die Nachfrage in der gleichen Größenordnung wie in den ersten zwei Wochen anhalten, sei fraglich, ob der bisher angelegte Vorrat reiche, sagte Jürgen Wölle, Teamleiter Entsorgungsleistungen der Stadtwerke (SWS). 121 Rollen Windelsäcke sind demnach zwischen dem 1. und 15. Juni gegen Nachweis im SWS-Kundenzentrum kostenlos abgeholt worden. „32 davon gingen an von Inkontinenz Betroffene, 89 an Familien mit Kindern bis zu drei Jahren.“

Bis zu 15 Interessenten hätten sich seit der Einführung täglich gemeldet, so Wölle. 1400 Windelsack-Rollen stelle die Stadt in diesem Jahr bereit. Dafür war bisher mit Kosten von 14.200 Euro kalkuliert worden. Rund 400 Speyerer Kinder kommen laut Wölle jährlich zur Welt.