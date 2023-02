Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) stand in dieser Woche dem städtischen Seniorenbeirat Rede und Antwort. Dabei stellte sie eine neue Idee vor, um mehr günstigen Wohnraum bereitzustellen.

Die Möglichkeiten der Stadt, selbst für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen, seien gering, so die Oberbürgermeisterin. Bei Immobilienverkäufen sei die Umsetzung des städtischen Vorkaufsrechts leider in zu wenigen Fällen möglich. Die erst 2019 eingeführte Sozialquote von 25 Prozent Sozialwohnungen bei Neubauten reiche nicht, so Seiler. Ihr neuer Vorschlag: 50 Prozent seien anzustreben. Investoren bei größeren Projekten müssten diesen Anteil dann berücksichtigen und entsprechend kalkulieren. Einen konkreten politischen Vorstoß zu der Erhöhung gibt es noch nicht.

Angesichts der auffälligen Leerstände an Wohnraum in Speyer sei ein Leerstandskataster geplant, berichtete Seiler: Das Motto „Eigentum verpflichtet“ solle in Speyer einen höheren Stellenwert erhalten. Sie verwies auch auf einen beabsichtigten Architektur-Wettbewerb zur Zukunft des Stiftungskrankenhauses. Ihre Absicht sei, das Gebäude zu erhalten. Im Flüchtlingsbereich erwartet die Stadtchefin einen „Kraftakt zwischen Aufnahme und Integration vor Ort“.

„Wir erreichen nicht alle“

Die Beiratsmitglieder besprachen Pläne, um die Effizienz ihrer Arbeit zu steigern. Diese sei schriftlich wie im Jahresbericht, in der Zeitschrift „Aktiv dabei“, mit Broschüren und auf der Homepage der Stadt hinreichend dokumentiert. Aber: „Wir erreichen nicht alle“, hieß es aus dem Beirat. So sollten künftig auch die Sitzungsprotokolle im Netz erscheinen. Gegenüber einer Anregung, einen speziellen Senioren-Briefkasten am Rathaus anzubringen, zeigte die Stadtchefin sich aufgeschlossen. Das persönliche Gespräch sei ihr aber lieber. Der Oberbürgermeisterin mitgegeben wurde der Wunsch nach mehr Haltestellen für den öffentlichen Nahverkehr.

Beiratsvorsitzender Ludwig Schultheis sagte, dass viele Probleme von Senioren seit Jahrzehnten bekannt seien. Vieles sei jedoch offenbar nicht machbar gewesen sei. Dem begegnete Seiler mit einem positiven Ausblick: Die Speyerer seien an der Entwicklung ihrer Stadt überaus interessiert. Die Wirtschaftskraft steige.