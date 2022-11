Die Countertenöre Franco Fagioli, Philippe Jaroussky, der Ukrainer Yuriy Mynenko und Valer Sabadus waren vor zehn Jahren Teil eines singulären Opernprojekts. Sie sangen auch schon im Rokokotheater des Schwetzinger Schlosses. Sabadus kommt nun auch nach Speyer.

Vor zehn Jahren war ein großer Tag in der neueren Aufführungsgeschichte der Barockoper, ja der barocken Musik generell. Das ist zum Glück nachzuprüfen auf einem Bild- und Tondokument. Es war am 10. November 2012 in der Opéra national de Lorraine in Nancy: Da ging der letzte Abend einer Serie von szenischen Aufführungen der Oper „Artaserse“ von Leonardo Vinci aus dem Jahr 1730 in der Regie von Silviu Purcarete über die Bühne und wurde im französischen Fernsehen live übertragen. Der Mitschnitt von diesem Abend ist als nach wie vor erhältliche Doppel-DVD (Erato 46323234) erschienen.

Das Besondere an dieser Einstudierung: Wie 1730 in Rom bei der Uraufführung sangen damals nur Männer, auch in den Frauenrollen (im Kirchenstaat durften keine Frauen öffentlich singen, gemäß der Aussage des Apostels Paulus in 1 Kor. 14, 34). Die tiefste Stimme war der Tenor Juan Sancho.

Aber nicht nur diese ungewöhnliche Besetzung, auch die Virtuosität und Intensität des Vortrags mit einer Traumbesetzung sind unvergessen.

Vier der fünf beteiligten Countertenöre sangen übrigens schon in der Region. Franco Fagioli, Philippe Jaroussky, der Ukrainer Yuriy Mynenko und Valer Sabadus waren bereits im Rokokotheater des Schwetzinger Schlosses zu hören gewesen – und Valer Sabadus kommt am 22. März kommenden Jahres ja auch zum neuen Festival „Resonanzen“ nach Speyer.

Im Weltkulturerbe

Der „geistige Vater“ dieser spektakulären Produktion stand auch auf der Bühne, der kroatische Countertenor (und mittlerweile auch Regisseur) Max Emanuel Cencic, der mit seiner Wiener Agentur Parnassus derzeit der vielleicht produktivste „Macher“ von Barockopern ist (www.parnassus.at). Er ist seit einigen Jahren immer wieder bei den Karlsruher Händel-Festspielen zu Gast, wo er 2023 den Ottone gibt.

Max Emanuel Cencic ist seit 2020 auch der künstlerische Leiter des neuen Festivals Bayreuth Baroque, das unter anderem Oper im Weltkulturerbe des Markgräflichen Opernhauses bringt.

Dort gab es in diesem Spätsommer – nach einem „Catone in Utica“ von Vinci auch in „römischen Besetzung“ 2015 – die andere Oper Vincis von 1730, dem Jahr, in dem der italienische Komponist eines nicht natürlichen Todes starb: „Alessandro, Re d’India“, natürlich auch auf einen Text von Pietro Metastasio.

Wieder sang Franco Fagioli die einst für den Star-Kastraten Carestini komponierte Rolle des Poro – und das mit sagenhafter Gesangskunst. Cencic war diesmal „nur“ der Regisseur, bot aber in britischem und indischem Ambiente fünf Stunden lang ein hinreißendes Spektakel, der durch eine Fülle sagenhafter Einfälle gekennzeichnet war (www.bayreuthbaroque.de). Auf Arte Concert ist diese Aufführung im Netz weiter zu bestaunen. Das lohnt sich, auch wegen der anderen Sänger, nicht zuletzt der beiden Protagonisten der Frauenrollen. Der brasilianische Sopranist Bruno de Sá als Cleofide singt und gestaltet seine Partie in den höchsten Tönen schlichtweg phänomenal – und auch Jake Arditti als Erissena beweist erstklassig barocke Gesangskunst.

Das haben wir in dem vergangenen Jahrzehnt gelernt: dass es neben dem Universalgenie Leonardo da Vinci auch Leonardo Vinci gibt, den Opernmeistern, der uns mit seiner Musik auf so wundervolle Weise beglücken kann, nicht zuletzt weil es heute Künstler gibt, die die Reize seiner Opern auf so fulminante Weise zu entfalten wissen.