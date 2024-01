Ralf Liesert (TuS Mechtersheim) hat beim Neujahrsempfang der Schiedsrichtervereinigung Rhein-Mittelhaardt Ehrenamturkunde und -uhr des Deutschen Fußball-Bunds erhalten. Der Beauftragte für gesellschaftliche Verantwortung, Ferit Isufaj (SV Weingarten), würdigte in seiner Laudatio die Verdienste Lieserts.

Späteinsteiger Liesert

Der begann spät nach seiner aktiven Fußballerkarriere vor über 26 Jahren als Schiedsrichter. Heute leitet er Spiele bis zur A-Klasse und hilft jungen Schiedsrichtern als Assistent in der Bezirksliga. Seit 2021 zeichnet Liesert als Vorsitzender des Fördervereins für die Organisation der Grillfeste zuständig. Er führte als Aktiver zahlreiche junge Referees als Assistenten an die Bezirksliga heran und unterstützte Lehrwart Julian Kuhn bei dessen ersten Partien in der Landesliga.