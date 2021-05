Hoffnungsschimmer bei der Corona-Inzidenz für die Stadt Speyer: Am Mittwoch wurden bis zum Fristende um 14 Uhr gegenüber dem Vortag keine Neuinfektionen mit dem Virus gemeldet. Der Wert für die Fälle der vergangenen sieben Tage, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, sank damit von 108,8 auf 94,9. Er liegt damit unter der 100er-Marke. Wenn er dies weitere vier Werktage bliebe, könnte die Bundesnotbremse zwei Werktage später wie im Umland auch in Speyer außer Kraft gesetzt werden, was mit Lockerungen verbunden wäre und etwa die nächtliche Ausgangssperre außer Kraft setzen würde.

Einen weiteren positiven Wert vermeldet die Kassenärztliche Vereinigung für die ihr angeschlossenen Praxen in Speyer: In diesen waren bis Dienstag 8698 Impfserien begonnen. Das ist umgerechnet ein Bevölkerungsanteil von 17,2 Prozent – der höchste Wert im Vergleich aller Kreise und kreisfreien Städte im Bundesland. Im Impfzentrum gab es Ende voriger Woche zusätzlich 12.766 begonnene Impfserien. In den Arztpraxen müssen nicht alle Geimpften Speyerer sein.

Impfungen in der AfA

Rund 100 Impfungen fanden am Mittwoch auch in Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in der früheren Kurpfalzkaserne statt. 80 Geimpfte seien Bewohner gewesen, der Rest Mitarbeiter, so Leiter Steffen Renner auf Anfrage. Er hatte angesichts von 680 Bewohnern auf mehr gehofft. Die Speyerer 94er-Inzidenz ist derzeit die vierthöchste im Bundesland und liegt über dem Mittel von 62,3. Bei den über 60-Jährigen, für die ein separater Wert errechnet wird, liegt sie mit 52,5 über dem Landesdurchschnitt von 24,7.