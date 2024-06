Alles ist vorbereitet: Die Stadt will ihren Bürgerschaftsempfang am Samstag, 29. Juni, 14 bis 18 Uhr, trotz durchwachsener Wettervorhersage nicht nur in der, sondern auch rund um die Stadthalle stattfinden lassen.

Bei der Premiere des Empfangs im vergangenen Jahr waren die Außenangebote ins Innere verlegt worden, weil Regen angekündigt war. Diesmal geht die Stadtverwaltung laut Sprecherin Annika Roth davon aus, dass das Wetter „hält“. „Die Veranstaltung ist aber so geplant, dass sie grundsätzlich bei jedem Wetter stattfinden kann“, betont sie. Bei gutem Wetter draußen geplant seien unter anderem Spielmöglichkeiten für Kinder sowie Auftritte einer Luftballonkünstlerin und Kinderschminken. „Zudem befindet sich draußen das Jufö-Mobil und vermutlich auch der Eis-Stand.“

Ansatz des Empfangs ist, dass Bürger mit dem Stadtvorstand und den Mitarbeitern der Verwaltung ins Gespräch kommen und einen geselligen Nachmittag verbringen können. Um 15 Uhr wird in der Halle der städtische Ehrenamtspreis verliehen. Alkoholfreie Getränke und Berzel-Brezeln gibt es kostenlos, zudem weitere Verpflegung. Am Samstag ist laut Stadt der gesamte Parkplatz der Stadthalle gesperrt. Davon seien auch Inhaber von Dauerparkscheinen betroffen.