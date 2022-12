Die Dom-Uhus sind wieder da. „Das Männchen hat gerufen, das Weibchen hat geantwortet. Es ist also definitiv ein Paar“, bestätigt Sven Ofer, Vogelsachverständiger am Kaiserdom, die Beobachtung, die auch schon Domdekan Christoph Kohl gemacht hat. „Die Uhus markieren jetzt ihr Revier“, sagt der Dudenhofener, der davon ausgeht, dass das Greifvogel-Paar wieder im Kaiserdom nisten wird. Die Tiere würden sich vermutlich zur Brutzeit von etwa Mitte Februar bis in den April im Nordwestturm niederlassen, der bereits von ihnen besucht werde. Dort hat Ofer einen Nistkasten platziert. In dem Bereich hatten die Uhus früher schon gebrütet, jedoch das Unterfangen abgebrochen, weil der Nistplatz zu feucht gewesen war.

Der Vogelsachverständige ist optimistisch, dass es im kommenden Frühjahr Nachwuchs gibt: „Ich gehe davon aus, dass sie brüten.“ Dieses Jahr waren drei Jungtiere geschlüpft, zwei davon allerdings nicht lange danach umgekommen. Das erste Uhu-Junge war im Umfeld des Domes entdeckt worden, aber erst Tage nach seinem Ableben, so dass die Todesursache nicht mehr habe ermittelt werden können, so Ofer.

Nistkasten in einem Turm des Doms. Foto: Ofer/gratis

Das zweite Jungtier war von Mitarbeitern der Stadt frühmorgens im Springbrunnen am Dom entdeckt worden, so dass davon auszugehen sei, dass das Jungtier ertrank. „Vermutlich wollte es trinken, dann hat sich sein Gefieder vollgesaugt mit Wasser, und es ist den glatten und steilen Brunnenrand nicht mehr rausgekommen.“ Zwar sei der junge Beutegreifer noch lebend geborgen worden, danach aber verstorben. Damit dergleichen nicht mehr passiere, wolle die Stadt den Brunnen mit einer Ausstiegshilfe in Form einer Plattform in der Wasserfläche ausstatten. Auf diese könnten sich Tiere flüchten, wenn ihnen der anderweite Ausstieg nicht mehr gelinge, begrüßt Ofer das Vorhaben, denn: „Auch Uhus baden gerne.“

Vom dritten Jungtier des Frühjahrs habe er leider nichts mehr gehört, sagt Ofer. Über dessen Verbleib könne er daher trotz Beringung keine Aussage treffen. Der Verlust der Jungtiere sei schmerzlich, denn in der ganzen Vorderpfalz seien ihm lediglich sieben oder acht Uhu-Brutpaare bekannt, sagt der Vogelfachmann, der beim Forstamt Pfälzer Rheinauen arbeitet. Im Pfälzerwald seien es glücklicherweise wesentlich mehr. Nun hofft Ofer, dass die beiden Uhus als größte Eulenart nicht mit dem Wanderfalken-Paar in der Kirche St. Joseph oder demjenigen bei der Firma St. Gobain Isover in der Industriestraße ins Gehege kommen. Speyer sei jedenfalls als Revier groß genug für alle drei fliegenden Beutegreifer-Paare.