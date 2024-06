Auch in diesem Jahr soll es in Speyer wieder Hofflohmärkte geben. Das teilt das Münchener Unternehmen mit, das hinter der Initiative steht. Den Anfang mach Speyer-Süd bereits an diesem Wochenende.

Nach dem Prinzip „Anwohner verkaufen im eigenen Hof oder Garten, und das ganze Viertel macht mit“ können Freunde gebrauchter Sachen am Samstag, 8. Juni, von 10 bis 16 Uhr, in Speyer-Süd auf Schnäppchenjagd gehen. Laut Veranstalter René Götz beteiligen sich zwischen Hans-Purrmann-Allee und Diakonissenstraße 23 Höfe an der Aktion. Weitere Termine sind für den 15. Juni in Speyer-West und für den 22. Juni, jeweils 10 bis 16 Uhr, in der Innenstadt angesetzt. Näheres zu den Konditionen und Anmeldemöglichkeiten finden sich im Netz unter www.hofflohmaerkte-speyer.de. Wichtig für alle, die mitmachen wollen: Verkauft werden darf nur auf privaten Grundstücken, im öffentlichen Raum wie beispielsweise auf Gehwegen dürfen keine Stände aufgebaut werden. Stadtpläne mit den teilnehmenden Höfen werden laut Ausrichter ungefähr eine Woche vor dem Flohmarkt-Tag veröffentlicht.