Frühaufsteher mit 3G-Nachweis bekommen am Sonntag, 20. März, eine Besonderheit im Speyerer Dom geboten. An diesem Tag der Tag-und-Nacht-Gleiche lädt das Domkapitel Speyer ab 6.30 Uhr zu einer Andacht in die Kathedrale ein. Anlass ist ein Lichtphänomen, das an diesem Tag im Dom bei wolkenloser Wetterlage zu beobachten ist: In dem nach Osten hin ausgerichteten Gotteshaus fällt bei klarem Himmel das Licht der aufgehenden Sonne durch die Fenster in der Apsis durch das gesamte Mittelschiff bis hin zum Hauptportal.

Gestaltet wird die Andacht von Domkapitular Franz Vogelgesang und Domorganist Markus Eichenlaub. An der Tag-und-Nacht-Gleiche sind der lichte Tag und die Nacht genau gleich lang. Für die Menschen hat dieser Tag bereits seit Urzeiten eine besondere Bedeutung. Der Dom öffnet um 6.15 Uhr. Um 7.30 Uhr besteht die Möglichkeit, zusätzlich die Frühmesse zu besuchen.