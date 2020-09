Justus Müller berichtet über sein ehrenamtliches Engagement beim Hockey Club Blau-Weiß Speyer

Herr Müller, warum engagieren Sie sich in der Corona-Krise für andere?

Es ist mir eine Freude Kindern und Jugendlichen den großartigen Hockeysport näher zu bringen, der mir und unzähligen anderen ganz viele tolle Momente und Erfahrungen beschert hat. Daher möchte ich auch meinem Verein etwas zurückgeben. Und gerade in der aktuell sehr besonderen Situation, ist es mir umso wichtiger Kindern und Jugendlichen bei uns im Verein die Möglichkeit zu geben, sich sportlich zu betätigen und die Bewegung mit Spaß, aber auch spielerischer Weiterentwicklung zu paaren. Wir sollten nicht vergessen, dass es den Jungs und Mädels auch viel bedeutet, nach der langen Zeit zuhause ihre Freunde und Mitspieler auf dem Hockeyplatz wieder zu sehen – mit entsprechendem Abstand natürlich.

Was fällt dafür an – welche Aufgaben, welcher Zeitaufwand?

Ohne Fleiß kein Preis. Mit den zwei Teams, die ich trainiere, stehe ich im Moment unter der Woche acht Stunden auf dem Platz. Das ist Dank unseres Hygienekonzepts auch seit vergangenen Mittwoch wieder möglich. Zuvor war leider nur Einzeltraining im Garten der Spielerinnen und Lauftraining mit der Smart-Watch möglich. An den Wochenenden wollen normalerweise noch ein bis zwei Spiele gecoacht werden. Dazu kommt die Planung von Spieltagen, Turnieren, Elternabenden und andere Events. Da insbesondere der Spielbetrieb aktuell auf Eis liegt, versuche ich meine Spielerinnen samstags mit zwei Stunden Zusatztraining wieder in einen Rhythmus zu bringen, der uns hoffentlich bald einen erfolgreichen Saisonstart ermöglicht.

Haben Sie ein besonderes Talent dafür, das gewisse Etwas?

Wahrscheinlich schon, sonst wäre ich nicht seit mehr als zehn Jahren beim Trainerjob hängen geblieben. Ich arbeite unglaublich gerne mit Kindern und Jugendlichen und bin sehr froh, dass ich das beruflich in einer Kindertagesstätte wie privat auf dem Hockeyplatz tun darf. Es ist großartig, die Kleinen in ihrer Entwicklung zu sehen und sie auf ihren Wegen zu begleiten und zu unterstützen. Ich bin sehr wissensdurstig. Ich sammle alle guten Ideen, die ich finde und nutze sie für meine Projekte – also quasi wie ein positiver Pirat. Das hilft mir als Trainer sehr, aber auch die Kinder und Kollegen können davon profitieren.

Wann geht Ihnen das Herz auf?

Wenn sich Leute für die Hockeyfamilie engagieren und meine Begeisterung für diesen großartigen Sport mit all seinen Facetten teilen.

Und wann platzt Ihnen der Kragen?

Auch wenn es nicht immer so wirkt, aber das dauert sehr, sehr lange. Ich coache zwar durchaus emotional, dabei bin ich jedoch ein sehr geduldiger Wegbegleiter meiner Spielerinnen und Spieler. Dennoch ärgere ich mich gelegentlich über die fehlende Wertschätzung unseres Sports und damit auch über die fehlende Wertschätzung der Arbeit, die meine Trainerkollegen und ich täglich leisten – nicht nur im Hockey, auch in viele anderen Sportarten jenseits des Fußballs. Daher tue ich mir schwer damit, wenn diejenigen, mit denen ich zusammenarbeite, nicht voll hinter der gemeinsamen Sache stehen.

Sie tun etwas für andere – wie kann man denn Ihnen helfen?

Mit Engagement! Die nationale und internationale Spitze im Hockey professionalisiert sich Stück für Stück und ohne große Sponsoren kann unser kleiner Verein den möglichen Sprung an die Spitze in Rheinland-Pfalz nur schaffen, wenn wir genug Mitstreiter mit Herzblut und Leidenschaft für den Hockeysport haben. Dabei muss man durchaus auch Mal besondere Wege gehen. Denn wenn man erfolgreicher sein will als die Konkurrenz, muss man Dinge anders machen als die anderen.

Und bleibt neben dem Ehrenamt auch genügend Zeit für Ihr Privatleben?

Auch wenn es manchmal ein gutes Zeitmanagement erfordert, ist es doch wohl nirgends einfacher als hier in der Gegend, die freie Zeit mit den Liebsten zu genießen. Selbst Spiele in Bad Dürkheim oder Frankenthal kann man nutzen, um es sich im Anschluss in der Pfalz gut gehen zu lassen.

Zur Person

Justus Müller, 29 Jahre, Erzieher, ist seit 2007 beim Hockey Club Blau-Weiß Speyer als Jugendtrainer ehrenamtlich tätig.