Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim 0:1 gegen TSG Kaiserslautern hütete der 48-jährige Frank Flörchinger am Sonntag für seinen Sohn Felix das Tor des Oberliga-Neulings HC Speyer. Am kommenden Sonntag (11.30 Uhr) kehrt Felix nach auskurierter Verletzung zurück und steht in der Auswärtspartie bei der Reserve des Zweitbundesligisten TG Frankenthal wieder zwischen den Pfosten.

„Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“, sagt ein altes Sprichwort, wenn Kinder in die Fußstapfen ihrer Eltern treten – so geschehen auch bei den Flörchingers.