Alexander Niopek, Hockeyspieler aus Speyer, tritt mit dem Düsseldorfer HC mittlerweile in der Bundesliga an. Nach drei Niederlagen feierte Düsseldorf beim 1:0 gegen UHC Hamburg nun den ersten Sieg. Dabei stand Mittelfeldmann Niopek, der seit mehreren Quartalen in Düsseldorf studiert, erstmals in der Startaufstellung.