Alexander Niopek aus Speyer hat mit dem Düsseldorfer HC am Wochenende den Klassenverbleib in der Hallen-Bundesliga geschafft. Im wichtigen Spiel gegen den direkten Kontrahenten Blau-Weiss Köln trug Niopek mit zwei Toren zum 9:5-Sieg bei. Anfang April geht’s zur Rückrunde aufs Feld. Auch da will Düsseldorf den Abstieg vermeiden.