Daniel Neideck, einziger Speyerer Hockey-Schiedsrichter mit Bundesliga-Erfahrung, pfeift am Samstag, 1. Mai (13 Uhr), im Stadion des Mannheimer HC das Herren-Viertelfinalspiel um die deutsche Meisterschaft zwischen dem TSV Mannheim und dem Großflottbecker THC. Sein Partner ist der Remsecker Thomas Lange (VfB Stuttgart).

Es wird Neidecks 503. Einsatz in einem Spiel der höchsten Liga. Sollte die Partie nicht mit einem Sieger enden, gibt es am Sonntag, 2. Mai (13), mit derselben Schiedsrichterbesetzung eine Wiederholung. Das Halbfinale folgt am 8. Mai auf einem noch nicht feststehenden Platz, das Endspiel am 9. Mai. Ob der Speyerer dann pfeift, bleibt offen.

31 Jahre

Daniel Neideck (53) vom HC Blau-Weiß Speyer – er wechselte auch kurzfristig zur TSG Neustadt, um dort Schiedsrichternachwuchs zu schulen – ist seit 1990 Schiedsrichter, seit 1999 in der Bundesliga der Herren und Damen.