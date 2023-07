Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Natürlich war es unser Ziel, nach Berlin zu fahren“, sagt Moritz Schneider (13). Der Ehrgeiz trieb ihn mit der Schulmannschaft des Gymnasiums am Kaiserdom Speyer beim Landesfinale Jugend trainiert für Olympia an. Tatsächlich reisen die Jungs im September in die Bundeshauptstadt. Dort wird’s schwierig.

Ganz so einfach wie die Qualifikation zum Bundesfinale wird es dem Team dort gewiss nicht gemacht, ahnt die betreuende Lehrkraft Nina Kühn. „Es gibt starke Hockeyhochburgen, die