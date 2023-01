Die Unter-14-Jährigen des HC Speyer streben die Teilnahme an der süddeutschen Meisterschaft in vier Wochen in Neunkirchen an. Am Samstag qualifizierten sie sich souverän als Gruppensieger auf der Zwischenrunde in Bad Kreuznach für das Finale in 14 Tagen. Speyer bewarb sich um die Ausrichtung.

4:1 gegen Dürkheimer HC, 5:1 gegen TG Frankenthal und ebenfalls 5:1 gegen TSG Heidesheim lauteten die Ergebnisse. Im Halbfinale in zwei Wochen geht es gegen VfL Bad Kreuznach, den Sieger der Hoffnungsrunde. Der Gewinner erreicht das Turnier im Saarland. Doch der HC strebt den Titel an.