Die unter 18-jährigen Mädchen des HC Speyer haben auf ihre Chance verzichtet, sich für die süddeutsche Meisterschaft am nächsten Wochenende zu qualifizieren und auf das Entscheidungsspiel auf dem Weiherhof gegen ESV München verzichtet.

Das hat Speyers Trainer Philipp Oswald der RHEINPFALZ auf Anfrage erklärt: „Wegen der Herbstferien hätten wir dann keine Mannschaft zusammengehabt.“ Es sei seit Jahren eine grobe Benachteiligung, dass die Titelkämpfe in die Ferienzeit in Rheinland-Pfalz falle. Diesmal habe der Verein kurzfristig davon erfahren.

Noch draußen

Auch Champion TG Frankenthal habe abgesagt. Nun fahre VfL Bad Kreuznach hin, den der HC in der Vorrunde besiegte. Die Damen der Weiherhöflerinnen treffen sich in den nächsten beiden Wochen laut Coach Oswald noch auf dem Feld, ehe es in die Halle gehe.